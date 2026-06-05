Пушилин отметил растущий интерес инвесторов к сотрудничеству с ДНР

Стимулами становятся свободная экономическая зона и программа льготной ипотеки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов;5-tv.ru
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Глава ДНР Пушилин: инвесторы по нарастающей приходят в регион
За пару дней инвесторы заключили с правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) соглашения на общую сумму 223 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Шесть <…> соглашений можно выделить, и плановые показатели по инвестициям — это 223 млрд (рублей. — Прим. ред.). <…> Это уже конкретные показатели, теперь непосредственно будем реализовывать», — заявил он.
Подписанные документы связаны с различными направлениями: от промышленности до жилищного строительства. Пушилин также подчеркнул, что мощными стимулами для бизнеса стали работа свободной экономической зоны и программа льготной двухпроцентной ипотеки. Благодаря им интерес инвесторов к региону растет по нарастающей.
«У нас сейчас уже идет не просто <…> привлечение, что придите хоть кто-нибудь, чтобы что-то построить. Нет, разговор идет уже совершенно в других, наверное, контекстах. Сейчас мы говорим о том, что уже (инвестируются в. — Прим. ред.) свободные участки», — подчеркнул Пушилин.
Из-за высокой активности застройщиков в регионе уже заметен дефицит свободных площадок. В связи с этим власти ДНР переходят к комплексному развитию территорий и начинают использовать участки с неэффективной застройкой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.
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