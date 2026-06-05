Пушилин отметил растущий интерес инвесторов к сотрудничеству с ДНР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 54 0

Стимулами становятся свободная экономическая зона и программа льготной ипотеки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Глава ДНР Пушилин: инвесторы по нарастающей приходят в регион

За пару дней инвесторы заключили с правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) соглашения на общую сумму 223 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Шесть <…> соглашений можно выделить, и плановые показатели по инвестициям — это 223 млрд (рублей. — Прим. ред.). <…> Это уже конкретные показатели, теперь непосредственно будем реализовывать», — заявил он.

Подписанные документы связаны с различными направлениями: от промышленности до жилищного строительства. Пушилин также подчеркнул, что мощными стимулами для бизнеса стали работа свободной экономической зоны и программа льготной двухпроцентной ипотеки. Благодаря им интерес инвесторов к региону растет по нарастающей.

«У нас сейчас уже идет не просто <…> привлечение, что придите хоть кто-нибудь, чтобы что-то построить. Нет, разговор идет уже совершенно в других, наверное, контекстах. Сейчас мы говорим о том, что уже (инвестируются в. — Прим. ред.) свободные участки», — подчеркнул Пушилин.

Из-за высокой активности застройщиков в регионе уже заметен дефицит свободных площадок. В связи с этим власти ДНР переходят к комплексному развитию территорий и начинают использовать участки с неэффективной застройкой.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
ПМЭФ 2026
5 июн
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
5 июн
Додик: студенты Республики Сербской активно интересуются обучением в России
5 июн
«Вещь аморальная»: гендиректор Эрмитажа о санкциях Евросоюза против России
5 июн
«Маятник истории качается»: Кнайсль заявила о завершении эпохи глобализации
5 июн
Кабышев: искусственный интеллект не заменит преподавателей
5 июн
Банк «РОССИЯ» и АО «Р-Фарм» расширяют сотрудничество
5 июн
Ресурс для рывка: Дмитриев заявил о преимуществе России в развитии ИИ
5 июн
В правительстве России разработали индекс достижения финансового суверенитета
5 июн
Объяснили нацию «гипотезой пеленания»: Захарова о взгляде Запада на россиян
5 июн
Голикова: внедрение ИИ повысит производительность труда на 21-33%
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
Вкус солнца: топ-3 вкусных и полезных продуктов из одуванчика
16:06
Прокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении детей в лагере «Зарница»
15:54
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
15:52
Обманула блогеров на 10 миллионов: суд арестовал обвиняемую в мошенничестве москвичку Аташян
15:45
«Мне некого позвать на концерт»: выпускник Гнесинки собрал полный зал через соцсети
15:44
«Ура! Мы дома!» — кадры возвращения 185 российских бойцов из плена

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео