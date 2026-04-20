Тайны архивов: ФБР в 1970-х тайно расследовало дело о Снежном человеке

Yahoo News: ФБР тайно расследовало дело о Снежном человеке

ФБР опубликовало архивные документы, подтверждающие факт проведения секретного расследования по поиску доказательств существования Снежного человека — Бигфута — в период с 1976 по 1977 год. Об этом сообщает Yahoo News.

Согласно обнародованным данным, ведомство пошло навстречу исследователям-энтузиастам. ФБР провело лабораторный анализ биологических образцов, найденных в лесах американского штата Орегон.

Рассекреченное досье объемом в 22 страницы содержит переписку между руководством Бюро и Питером Бирном, который возглавлял Информационный центр по изучению Бигфута.

Агенты согласились изучить подозрительный фрагмент кожи с пучком волос, чтобы раз и навсегда поставить точку в спорах о таинственном существе.

История началась в 1976 году, когда Питер Бирн отправил в лабораторию ФБР около 15 волосков, закрепленных на небольшом кусочке кожи. Он утверждал, что за шесть лет работы это первая серьезная находка, которую не удалось идентифицировать на месте.

Изначально криминалисты ведомства ответили отказом, сославшись на то, что их экспертный отдел занимается исключительно уголовными делами. Однако широкая огласка и публикации в ведущих газетах, таких как New York Times, вынудили федералов изменить решение.

В итоге специалисты провели тщательное морфологическое исследование структуры присланных образцов.

Результаты экспертизы оказались неутешительными для любителей мистики и криптозоологии. После нескольких месяцев детальных тестов ФБР вынесло официальный вердикт.

«В результате проведенных исследований было установлено, что данные волосы принадлежат представителю семейства оленевых», — говорится в заявлении ведомства.

Несмотря на то, что ученые опровергли принадлежность образцов Снежному человеку, сторонники теории заговора уверены, что спецслужбы могут скрывать более весомые доказательства.

В архивах ФБР продолжают находить документы на знаменитостей и преступников, но файл о Снежном человеке стал одним из самых обсуждаемых материалов за последнее десятилетие.

Исследователи надеются, что в будущем правительство рассекретит аналогичные данные о других мифических существах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.