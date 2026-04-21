Безработица в Пензенской области впервые с 1991 года упала до 1,5%

Это рекордно низкий показатель — меньше, чем в среднем по стране.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Уровень безработицы в Пензенской области впервые с 1991 года снизился до полутора процентов. Это рекордно низкий показатель — меньше, чем в среднем по стране. Об этом губернатор региона доложил сегодня Владимиру Путину. Хорошую динамику в регионе показывает сельское хозяйство. Также особое внимание уделяется инвестиционным проектам. По словам губернатора, размер валового внутреннего продукта области к 2029 году превысит отметку в один триллион рублей.

«Вы когда были в Пензенской области, видели производство клапанов, искусственных стентов для сердца. На сегодняшний день порядка 70 процентов рынка — в связи с тем, что ушли американцы, мы заместили», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Забрали этот рынок», — отметил Владимир Путин.

«Да, забрали этот рынок, уверенно работаем и в этом плане растем. И сейчас выстроили проект ГРАЗ. Это проект по бензозаправочной технике, которая тоже сейчас активно импортозамещается. То есть такие хорошие, серьезные проекты, которые, я считаю, имеют для Пензенской области очень серьезные перспективы», — добавил Олег Мельниченко.

«Замечательно. Инвестиции сегодня — это устойчивое развитие завтра. Думаю, что это здорово», — заключил Владимир Путин.

Кроме того, в Пензе на месте старого появится современный аэропорт. Масштабную реконструкцию начнут уже в этом году. Стоимость проекта — более пяти миллиардов рублей. Пропускная способность воздушной гавани увеличится до 700 тысяч пассажиров в год.

11:07
На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
10:48
Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении
10:30
«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце
10:27
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
10:09
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров
10:04
В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка
Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео