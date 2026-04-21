Израильский солдат уничтожил статую Иисуса, Нетаньяху пришлось извиняться

В Тель-Авиве проверили подлинность фото и признали его реальным.

Возобновление полноценных боевых действий подразумевают и последние заявления израильского премьер-министра. Принимая в гостях главу Аргентины Хавьера Милея, Беньямин Нетаньяху объяснил, почему его страна ведет борьбу с Ираном. И тут надо отметить, насколько похожи тезисы Нетаньяху и Дональда Трампа. Только непонятно, кто кому подсказывает действовать в масштабах цивилизаций.

«Я считаю, что свободный мир должен приветствовать тебя. Свобода должна приветствовать тебя. Свободные люди везде. Мы находимся в периоде больших вызовов и последствий. Мы вместе с Соединенными Штатами ведем борьбу против великой тирании Ирана, который терроризирует мир, стремится к нашему уничтожению и стремится разрушить Соединенные Штаты и западную цивилизацию, как мы ее знаем. Мы достигли огромных результатов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Новые события действительно происходят. Например, вот эта фотография, на которой израильский солдат бьет кувалдой по статуе Иисуса. Сцена, где еврей уничтожает сына Божьего, казалась настолько абсурдной, что в Тель-Авиве тут же заговорили о необходимости проверить подлинность фотографии. Но когда все доказательства были получены, Нетаньяху заявил, что он сожалеет о случившемся.

В международной дипломатии такие сожаления, возможно, и нужны. Только вот сами кадры очень напоминают события примерно десятилетней давности, когда на территории Сирии хозяйничали боевики запрещенного Исламского государства. Они подрывали старинные храмы и точно такими же кувалдами разносили экспонаты исторических музеев.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
Последние новости

11:07
На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
10:48
Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении
10:30
«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце
10:27
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
10:09
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров
10:04
В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка
Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео