Каллас: интересы безопасности ЕС должны учитываться при снятии санкций с России

При снятии санкций с России Евросоюз (ЕС) должен учитывать свои интересы безопасности. Об этом СМИ заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас перед встречей с министрами обороны Европы.

«Мы должны помнить о наших основных европейских интересах, потому что есть некоторые вопросы, которые касаются нас, когда речь идет о смягчении санкций, о размораживании активов, и для этого мы также должны видеть, что соблюдаются основные интересы европейской безопасности», — сказала Каллас.

Она добавила, что основные требования к России и вопросы безопасности Европы поднимались главами МИД стран ЕС на прошлой неделе. Предложения, которые поступили во время этой дискуссии, по мнению руководителя евродипломатии, должны учитываться в последующих консультациях по этому вопросу.

Она подчеркнула, что Москва и Киев должны вести между собой диалог. При этом ЕС продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз может задерживать в Средиземном море суда, перевозящие российскую нефть. Об этом завила Кая Каллас.

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