Собянин: в районе Восточный построят современный спортивный комплекс

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Площадь объекта составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

В Москве в районе Восточный построят спортивный комплекс

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В столичном районе Восточный на улице 9 Мая появится современный спортивный центр под названием «Ресурс». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, площадь будущего комплекса составит порядка четырех тысяч квадратных метров. Архитектурная концепция уже утверждена: в оформлении фасадов применят многослойное стекло, отличающееся повышенной прочностью и длительным сроком службы.

Панорамное остекление по всему периметру здания обеспечит максимальный доступ естественного света и визуально расширит пространство внутри. Центральный вход планируется выделить алюминиевой декоративной конструкцией, а верхнюю часть фасада подчеркнут контурной подсветкой.

Внутри комплекса предусмотрены два бассейна — большой 25-метровый и отдельный детский на десять метров. Также там разместится универсальный зал общефизической подготовки, подходящий для занятий борьбой, танцами и групповыми тренировками.

Территория вокруг здания будет благоустроена: появятся парковочные места для автомобилей, велопарковка и станция для зарядки электромобилей.

Строительство планируют начать уже в этом году. Отмечается, что с 2011 года в Восточном округе уже введены в эксплуатацию 19 спортивных объектов, и еще один сейчас находится в процессе возведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве стартовала комплексная модернизация спортивной инфраструктуры в рамках программы «Моя школа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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