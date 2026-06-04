Собянин рассказал о специальных кабинетах химии в обновленных школах Москвы

При работах акцент будет сделан не только на теорию, но и на практику.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Собянин: в школах Москвы появятся более 80 специализированных кабинетов химии
Свыше 80 специализированных кабинетов для уроков химии появятся в обновленных школах Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал столичный мэр Сергей Собянин.
«Акцент — не только на теорию, но и на практические занятия. Обновленные кабинеты химии дают возможность проводить исследования», — сообщил градоначальник.
Он отметил, что пространства оборудованы помещениями для лаборантов, а также рабочими зонами, которые позволяют проводить как групповые занятия, так и индивидуальные. Их также оснастили новыми комплектами химических реактивов.
Кроме того, глава города указал на наличие ГИА-лабораторий по химии, предназначенных для подготовки и выполнения практической части ОГЭ и ЕГЭ. Мэр добавил, что весь процесс проводится в рамках программы «Моя школа».
Ранее Собянин рассказал о возведении в Пресненском районе столицы школы с современным спортзалом и медиатекой. По его словам, образовательное учреждение будет рассчитано на 1100 школьников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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