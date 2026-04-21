Спрятал в болоте: жених признался невесте в убийстве после помолвки

Daily Mail: жених признался невесте в убийстве после помолвки

В Шотландии патологоанатом сообщила полиции о причастности своего жениха к гибели человека. Обращение девушки поступило после помолвки пары. Об этом сообщает Daily Mail.

Едва отпраздновав помолвку, девушка узнала от будущего супруга страшную тайну. Мужчина признался ей, что около трех лет назад он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил велосипедиста. Вместе со своим братом-близнецом он спрятал тело 63-летнего ветерана военно-морского флота в торфяном болоте на территории поместья в Хайленде.

Девушка убедила жениха показать ей место захоронения, где она тайно оставила банку из-под энергетического напитка в качестве ориентира для полиции. Затем она заявила о случившемся правоохранительным органам.

Ситуация осложнилась тем, что после обращения в полицию девушка почувствовала себя брошенной системой правосудия.

Несмотря на ее показания, братьев сначала отпустили под залог из-за отсутствия тела. Это привело девушку в ужас.

На фоне этого у нее начались проблемы с ментальным здоровьем. И она даже на время вернулась к жениху, пытаясь вести себя нормально и одновременно собирая доказательства.

Ей удалось записать признание жениха во время онлайн-игры в шахматы. Против мужчины началось расследование. Останки его жертвы в конечном итоге были найдены.

После этого, невесту злоумышленника отстранили от работы из-за конфликта интересов. Останки велосипедиста привезли в ее морг.

Из-за психологического давления девушка начала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами. В назначенный день судебного заседания она и вовсе пропала. Позже девушка была задержана за неуважение к суду.

Однако собранные улики и признательные показания позволили избежать длительного процесса с ее участием в качестве свидетеля.

Ее жених был приговорен к 12 годам тюрьмы за непредумышленное убийство и сокрытие преступления, а его брат получил пять лет и три месяца лишения свободы.

Расследование подтвердило, что ветеран, вылечившийся от рака и совершавший благотворительный велопробег, мог бы выжить, если бы ему оказали помощь в течение получаса после аварии.

Сейчас невеста злоумышленника восстанавливает свою жизнь в новом окружении после длительной терапии. Она стала героиней документального проекта на Netflix.

