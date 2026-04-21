Суд вынес приговор экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову

Евгения Алешина
Журналиста признали виновным по делу о даче взятки должностному лицу.

Экс-редактор URA.RU Аллаяров получил пять лет колонии за взятку

Суд Екатеринбурга признал виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима редактору информагентства URA.RU Денису Аллаярову. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Также журналиста обязали выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей и запретили в течение четырех лет заниматься журналистской деятельностью.

Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, а именно за покупку оперативных полицейских сводок, личных данных людей и сведений о преступлениях, пишет URA.RU. Известно, что общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что главреда Telegram-канала «Сапа» арестовали по делу о взятке. Журналиста Алину Джикаеву обвиняют в подкупе полицейского из Махачкалы для получения закрытой информации. По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, на протяжении пяти лет получала закрытую информацию от оперативного дежурного УМВД по Махачкале.

