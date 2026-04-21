Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено

Ранее оно было прервано из-за неисправного состава, который остановился между станциями «Комсомольская» и «Красносельская».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

О происшествии в столичной подземке. Сотни пассажиров сегодня были вынуждены добираться на одну из станций Сокольнической линии пешком по тоннелю. Во время движения их поезд окутало дымом. Движение остановили, организовав другие маршруты. Учитывая пассажиропоток — в сутки только этой линией пользуются около миллиона человек — ситуация непростая. Что прямо сейчас происходит на месте — расскажет корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Станция «Красные ворота» сейчас закрыта на вход. Стоят полицейские, сотрудники Дептранса. Они объясняют людям, как можно дойти до других станций метро. Когда откроют этот вестибюль — не известно. Движение остановлено на огромном участке, который тянется через несколько районов столицы. Это сразу десять станций.

Видео, снятое очевидцами в первые минуты ЧП. Вестибюль заволокло густым дымом. По предварительной информации, задымление в одном из составов произошло между станциями «Комсомольская» и «Красносельская».

Пассажиры сняли момент, как начало искрить в тоннеле, состав резко остановился.

Официальная причина — техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Машинист остановил поезд, людей вывели по тоннелю до ближайшей станции.

«Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — сообщил пресс-секретарь Московского метро Дмитрий Бочков.

По официальной информации, пострадавших нет. По данным журналистов, одному из пассажиров все-таки понадобилась медицинская помощь. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Сейчас по закрытому участку Депртанс запустил автобусы до метро «Черкизовская» и «Комсомольская» со всеми остановками.

Как сообщили столичные власти, движение поездов на Сокольнической линии метро полностью восстановлено, работы завершены.

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео