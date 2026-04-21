Лавров заявил о готовности России помочь Ливии восстановить единство

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва стремится охватить своими контактами всю географию ливийского политического спектра.

Россия поможет Ливии восстановить единство

Российская Федерация готова оказать содействие и внести свой вклад в налаживание единства в Ливии. Об этом 21 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с и. о. главы МИД Ливии Тахером аль-Бауром.

«На данном этапе, конечно, мы прежде всего хотим оказать содействие в восстановлении единства, национального согласия в Ливии и будем готовы вложить в эти усилия свой вклад», — сказал дипломат.

Лавров недавно вел диалог с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой в рамках Анталийского дипломатического форума, а несколько недель назад — консультировался с представителями Бенгази.

«Так что Россия стремится своими встречами и контактами с представителями наших ливийских коллег охватывать всю географию и тем самым содействовать восстановлению единства вашей страны, чему мы были бы очень рады», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее, 17 апреля, замдекана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов рассказал, что восточное правительство Ливии, опирающееся на Ливийскую национальную армию, последовательно развивает отношения с Россией, в том числе в сфере военного строительства.

Эксперт также отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, включая участие РФ в обеспечении продовольственной безопасности страны и в экспорте ливийских энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Сергея Лаврова о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на безопасность Евразии.

