Морили голодом на цепи: спасенный геолог вспомнил об ужасах плена в Африке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Часть времени мужчина с коллегой находились под открытым небом в условиях сильной жары.

Фото, видео: 5-tv.ru

Геолог Юров рассказал о плене в Африке

Освобожденный из плена в Африке геолог Юрий Юров рассказал о тяжелых условиях, в которых он и его коллега Олега Грета жили с июля 2024 года, когда их захватили. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, отношение со стороны захватчиков было бесчеловечным. Юров рассказал, что часть времени они находились фактически под открытым небом в условиях сильной жары. Кроме того, мужчин кормили голодом и держали на цепи.

«Голод и цепи, да, было такое. Полгода где-то сидели», — вспомнил он.

Мужчина отметил, что питание было скудным, иногда одну порцию еды делили на несколько человек. При этом воду им доставляли регулярно.

Также Юров сообщил, что в определенный период вместе с ними удерживали еще нескольких иностранцев.

«Первое время мы жили там впятером. К нам пристегнули еще троих китайцев», — подчеркнул бывший пленный.

После освобождения, как рассказал геолог, российские военные их оперативно вывезли из зоны, где находились боевики, а затем доставили в госпиталь.

В данный момент оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. У самого Юрова сохраняются проблемы с самочувствием, а у его коллеги Олега Греты, по его словам, состояние более тяжелое, есть подозрения на серьезные нарушения здоровья.

«У Олега сложнее. У него получается подозрение — либо инфаркт, либо инсульт. Пока вот все, что мы знаем об этом. Там сейчас где-то +50 на солнце. Находиться там невозможно», — пояснил Юров.

До этого Министерство обороны России сообщило, что операция по освобождению прошла на территории Республики Мали. Из плена спасли сотрудников геологоразведочной компании Олега Грету и Юрия Юрова, которых захватили в июле 2024 года на юго-западе Нигера боевики организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*.

В ведомстве уточнили, что операция провели силами «Африканского корпуса». После освобождения мужчин доставили в военный госпиталь, где у них выявили истощение и ряд заболеваний. 

* — Запрещенная в России террористическая группировка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа
3:06
Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
2:47
«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе
2:29
Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны в Персидском заливе
2:10
Группу накрыла непогода на спуске Бурятии: альпинисты погибли от переохлаждения
1:51
Вы делаете это неправильно? Почему лекарства от давления могут не помогать

Сейчас читают

Называют «дядя Коля»: Расторгуев рассказал о молодых поклонниках «Любэ»
Кровоточат и слабеют: привычки, которые незаметно разрушают десны
Скрытая угроза: медик раскрыла коварные симптомы инсульта
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео