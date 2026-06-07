Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Удар пришелся на поле, где на тракторе работали механизаторы.

Двое погибли в Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Хинштейн: двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Два человека погибли в Медвенском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в мессенджере «МАКС» сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он принес искренние соболезнования близким жертв и пообещал оказать их семьям всю необходимую поддержку.

«Еще одна трагедия. По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора. Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — написал губернатор.

В это же время в Ленинградской области после беспилотного удара ВСУ специалисты продолжают обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги между Большой Ижорой и Лебяжьим.

По словам губернатора Александра Дрозденко, въезд в указанные населенные пункты остается открытым, но движение на отрезке приостановлено, автомобилистам предложен объезд, запущен временный маршрут для автобусов. Количество уничтоженных в Ленобласти украинских БПЛА увеличилось до 141.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Глава региона Юрий Слюсарь предупредил сограждан, что дроны ликвидированы силами ПВО, но опасность повторных налетов сохраняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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