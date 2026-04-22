К спасательной операции в Сызрани привлекли более 300 человек и 80 единиц техники
Дополнительно направлены 55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС.
Фото: МЧС России
В Сызрани привлекли еще 55 спасателей после обрушения подъезда дома
На место частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области дополнительно направлены 55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России, а также аэромобильная группировка регионального главка ведомства. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.
Всего к ликвидации последствий инцидента уже привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники.
Ранее в этот день губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что обрушение произошло в результате атаки украинского беспилотника. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Под завалами могут находиться еще двое, в том числе несовершеннолетний. На месте периодически объявляются минуты тишины, чтобы определить возможные места нахождения людей.
- 22 апр
- В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
- 22 апр
- СК выехал на место обрушения подъезда в Сызрани в результате атаки дрона ВСУ
- 22 апр
- Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
- 21 апр
- Беспилотники ВСУ повредили железную дорогу в Ростовской области
- 20 апр
- «Киевские нелюди»: ранен замглавы округа в Херсонской области
- 20 апр
- В Донецке в результате атаки ВСУ сгорели семь автобусов
- 20 апр
- Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ
- 19 апр
- Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Таганрог
- 18 апр
- В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом
- 16 апр
- Двое детей погибли при ударе украинских БПЛА по жилым домам в Туапсе
