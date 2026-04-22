К спасательной операции в Сызрани привлекли более 300 человек и 80 единиц техники

В Сызрани привлекли еще 55 спасателей после обрушения подъезда дома

На место частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области дополнительно направлены 55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России, а также аэромобильная группировка регионального главка ведомства. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего к ликвидации последствий инцидента уже привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники.

Ранее в этот день губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что обрушение произошло в результате атаки украинского беспилотника. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.

Под завалами могут находиться еще двое, в том числе несовершеннолетний. На месте периодически объявляются минуты тишины, чтобы определить возможные места нахождения людей.

