Связал свою судьбу с музыкой: как жил народный артист России Сергей Стадлер

Он был одним из символов культурного Петербурга. Ушел из жизни виртуозный скрипач, дирижер, народный артист России Сергей Стадлер. Ему стало плохо в полете по пути из Северной столицы в Стамбул. Самолет экстренно посадили в Бухаресте. Врачи пытались спасти музыканта, но все усилия оказались тщетны. Сергей Стадлер родился и вырос в Ленинграде. С малых лет посвятил себя музыке. О том, каким его запомнят коллеги и друзья, — корреспондент «Известий» Владислав Харев.

Жизнь музыканта оборвалась на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул. Во время полета артисту стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в столице Румынии. Но, несмотря на усилия медиков, спасти пассажира не удалось. Народный артист России, выдающийся скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Вся его судьба неразрывно была связана с музыкой.

«Как Пушкин говорил цель поэзии — это поэзия. И люди, которые решили жить в искусстве, они живут немного другой жизнью. Это очень трудный мир, требующий и самоотречения, и полного погружения, и необыкновенного профессионализма, и мастерства», — рассказывал народный артист РФ, скрипач, дирижер Сергей Стадлер.

Сергей Валентинович родился в Ленинграде. Впервые скрипку взял в руки в пять лет. Уже вскоре начались первые выступления, а затем и гастроли за рубежом — США, Германия, страны Азии. Везде публика с особой теплотой встречала молодого музыканта.

«Он начал так давно и так ярко. Он же из вундеркиндов. Он из скрипачей, которые получил свои главные награды в очень молодом возрасте. Таких людей, как Сережа, было очень мало и есть. Потому что это не просто энциклопедические знания во всем, что касается музыки. Он был невероятно образованным человеком. И несмотря на свою такую вроде закрытость, он был ужасно интересным собеседником», — отметила ведущая программы «Открытая студия» на телеканале «78» Ника Стрижак.

Сергей Стадлер был не только выдающимся исполнителем, но и педагогом, и руководителем. С 2008 по 2011 год он возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, где занимался подготовкой нового поколения музыкантов.

«Мы болтали о чем-то своем и я рассказывал ему о том, что меня тоже в детстве родители отдавали заниматься скрипкой. Я позанимался некоторое время. Потом преподаватель мне сказал, что у меня пальцы, как сардельки и поэтому я точно к скрипке не годен. Тогда Сергей рассмеялся, показал мне свою большую ладонь и сказал: «Ну если вы не пригодны, то мне тогда на скрипку и вообще даже смотреть не нужно», — поделился директор Александринского театра Александр Малич.

Под руководством Сергея Стадлера в разные годы запускали крупные музыкальные проекты. В их числе — Пермский музыкальный фестиваль, где он несколько лет был художественным руководителем.

«Каждый концерт всегда это был вот и радость, и восторг, и профессионализм. Особенно мне нравилось, когда он сам брал в руки инструмент. И при этом оркестр играл, а он при этом тоже играл на скрипке. Это было особенно», — вспоминал пианист Николай Васильев.

Сергей Стадлер был одним из немногих музыкантов, кто выступал со скрипками работы Антонио Страдивари. Эти инструменты, созданные в «золотой период» итальянского мастера, по праву считаются вершиной скрипичного искусства. А сам факт игры на них лишь подчеркивает высочайший уровень мастерства музыканта.

