Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

В нескольких районах повреждены объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, автомобили.

Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пушилин: пять мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ

Пять мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате атак украинских ударных БПЛА. Об этом в мессенджере МАКС рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«В Ильичевском районе Мариуполя ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1976-го, мужчины 1952 и 1950 годов рождения. В Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина 1960 года рождения», — написал Пушилин.

Глава ДНР пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также рассказал об ущербе, нанесенном дронами ВСУ. Так, в Ленинском районе Донецка, в Ильичевском районе Мариуполя, в Еленовке, Горном и Малоорловке были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля на Донецкой кольцевой автодороге (ДКАД).

Незадолго до этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели двух человек в селе 1-е Панино Медвенского района в результате беспилотного удара ВСУ. Украинский дрон атаковал поле, где на тракторе работали двое механизаторов, и взорвался, мужчины скончались на месте. Глава региона назвал случившееся трагедией и пообещал оказать семьям жертв всю необходимую поддержку.

Ранее 5-tv.ru также писал, что в Ленинградской области после беспилотного удара ВСУ специалисты проводят разминирование территорий. Взрывоопасные предметы обнаружены на участке автомобильной дороги между Большой Ижорой и Лебяжьим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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