Экономист рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в 2027 году

Экономист Балыкин: россиян ждут 118 праздничных и выходных в 2027 году

В 2027 году у россиян будет 247 рабочих дней, а также 118 праздничных и выходных. Об этом «Газете.ру» рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Согласно трудовому кодексу РФ, для работающих россиян устанавливается 14 нерабочих праздничных дней, из них восемь — в период с 1 по 8 января. Эксперт ожидает, что грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года, причем 2 и 3 января придутся на выходные.

Предварительно, в 2027 году также будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. После нее будут три выходных с 21 по 23 февраля, а затем — короткая трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Кроме того, еще одна сокращенная трудовая неделя будет в ноябре — с 1 по 3 числа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как россияне будут работать 11 июня 2026 года. В 2026 году трудящихся ждет четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня.

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