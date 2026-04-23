Награда за бдительность: школьник из Зеленограда помог поймать закладчиков

Школьник из Зеленограда помог поймать закладчиков

Школьник из Зеленограда помог раскрыть наркопреступление. Начальник УВД по Зеленоградскому округу, полковник полиции Евгений Подобный, лично вручил почетную грамоту и ценный подарок мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления внутренних дел.

Первый случай произошел в 11-м микрорайоне. Возвращаясь домой, мальчик заметил прикрепленный к перилам подъезда незнакомый сверток. Он не прикоснулся к находке, а немедленно позвал родителей. Взрослые вызвали наряд, и оперативники изъяли из пакета запрещенные вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Спустя время тот же ребенок, находясь уже в 18-м микрорайоне, обратил внимание на двух мужчин, чье поведение показалось ему подозрительным. Подросток вновь не остался в стороне и набрал номер полиции. Эта информация позволила сотрудникам патрульно-постовой службы оперативно задержать предполагаемых сбытчиков. При досмотре у них изъяли 42 приготовленных к закладке свертка.

Заместитель начальника зеленоградского УВД Валерий Митрофанов отметил, что сознательность мальчика заслуживает самой высокой оценки.

«Отрадно, что подрастающее поколение помогает органам правопорядка в раскрытии преступлений», — сказал Митрофанов.

После официальной церемонии для школьника устроили знакомство с работой Госавтоинспекции. Ему разрешили посидеть в служебном автомобиле и примерить роль инспектора ГИБДД.

