Награда за бдительность: школьник из Зеленограда помог поймать закладчиков

|
Элина Битюцкая

Ребенок сперва обнаружил тайник с наркотиками, а затем заметил подозрительных мужчин.

Фото: УВД по ЗелАО

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьник из Зеленограда помог поймать закладчиков

Школьник из Зеленограда помог раскрыть наркопреступление. Начальник УВД по Зеленоградскому округу, полковник полиции Евгений Подобный, лично вручил почетную грамоту и ценный подарок мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления внутренних дел.

Первый случай произошел в 11-м микрорайоне. Возвращаясь домой, мальчик заметил прикрепленный к перилам подъезда незнакомый сверток. Он не прикоснулся к находке, а немедленно позвал родителей. Взрослые вызвали наряд, и оперативники изъяли из пакета запрещенные вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Спустя время тот же ребенок, находясь уже в 18-м микрорайоне, обратил внимание на двух мужчин, чье поведение показалось ему подозрительным. Подросток вновь не остался в стороне и набрал номер полиции. Эта информация позволила сотрудникам патрульно-постовой службы оперативно задержать предполагаемых сбытчиков. При досмотре у них изъяли 42 приготовленных к закладке свертка.

Заместитель начальника зеленоградского УВД Валерий Митрофанов отметил, что сознательность мальчика заслуживает самой высокой оценки.

«Отрадно, что подрастающее поколение помогает органам правопорядка в раскрытии преступлений», — сказал Митрофанов.

После официальной церемонии для школьника устроили знакомство с работой Госавтоинспекции. Ему разрешили посидеть в служебном автомобиле и примерить роль инспектора ГИБДД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

