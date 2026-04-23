«Невероятно горько»: Запашный назвал Пиманова одним из величайших патриотов

Эдгард Запашный: Алексей Пиманов — хороший друг и величайший патриот России

Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный назвал ведущего знаменитой телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексея Пиманова хорошим другом и величайшим патриотом России. Свой комментарий он дал 5-tv.ru.

«Прежде всего это мой друг, многолетнюю дружбу с которым я всегда ценил. Второе это то, что Алексей Викторович Пиманов — один из величайших патриотов нынешнего времени. Надо просто быть с ним знакомым для того, чтобы понять, насколько он влюблен был в нашу страну, в русский народ и сколько времени он посвящал тому, чтобы в стране становилось лучше», — сказал Запашный.

Артист отметил, что всю работу Пиманов выполнял с большим профессионализмом и большой любовью к стране.

«Мне невероятно горько признавать, что его теперь нет», — сказал в заключение дрессировщик.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой, писал сценарии и был руководителем медиахолдинга «Красная звезда».

