«Не может быть оправдания»: мир вспоминает жертв геноцида армян в Османской империи

Мир вспоминает жертв геноцида армян в Османской империи

Весь мир сегодня вспоминает одну из самых страшных страниц истории — геноцид армян в Османской империи. Свыше миллиона человек стали жертвами гонений в 1915 году. В память о них сегодня проходят богослужения.

К участникам мероприятий обратился Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул: позиция нашей страны в данном вопросе всегда остается неизменной — политике массового убийства людей по национальному признаку не было и нет оправдания.

Самые масштабные мероприятия сегодня проходят в Армянском кафедральном соборе в Москве. Приветственные слова собравшимся от президента зачитал полпред главы государства Игорь Щеголев.

«Пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество. Убежден, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности», — заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Мемориальные церемонии в честь жертв геноцида в эти минуты идут по всей России. В десятках храмов Армянской апостольской церкви проводят богослужения. Траурные мероприятия сейчас и в самой Армении. Представители правительства, включая премьер-министра Никола Пашиняна, уже посетили мемориальный комплекс. Они почтили память убитых минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Но в армянской оппозиции убеждены, что это лишь демонстративный жест.

«Перед нашей страной стоит выбор. Путь — тот, что предлагает нынешняя власть: забыть нашу историю, предать забвению судьбы полутора миллионов безвинно убиенных армян. И взамен на это они предлагают нам вычеркнуть всю нашу историю, забыть о трагедии полутора миллионов душ, а взамен обещают лишь призрачные выгоды», — заявил член совета партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян.

А накануне у мемориального комплекса завершилось массовое шествие в память о трагедии. Тысячи демонстрантов с факелами прошли по улицам Еревана. В толпе развевались флаги Армении и стран, признавших гонения Османской империи геноцидом. Среди них был и российский триколор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.