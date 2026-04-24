Аграрии Смоленской области получили от правительства 1,5 миллиарда рублей

Александра Якимчук

В качестве поддержки от правительства агропромышленный комплекс (АПК) Смоленской области получил в 2026 году более 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с главой региона Василием Анохиным.

«Правительство на поддержку АПК и развитие сельских территорий вашего региона в 2026 году направлено более полутора миллиардов рублей, что заметно выше показателя 2025. Очень прошу вас (Анохина. — Прим. ред.) следить за ритмичным доведением средств до конечных получателей», — сказал вице-премьер.

Патрушев также подчеркнул, что Смоленская область является одним из важнейших экономических центров нечерноземной зоны России. В этом субъекте успешно развиваются различные сферы: обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, туризм и сельское хозяйство.

В Смоленской области выращивается рожь. Кроме того, данная область — лидер по объемам льна-долгунца.

Патрушев пожелал аграриям региона удачи в предстоящем весеннем полевом сезоне.

Также вице-премьер обсудил с главой субъекта проекты охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, Патрушев посетил крупнейшее производство льна в России, которое как раз находится в Смоленской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Патрушев отметил начало посевных работ половине регионов России. Он добавил также, что Посевная площадь в 2026-м году должна составить 83 миллиона гектаров.

