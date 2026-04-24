Конфискованную у коррупционеров землю планируют выставлять на продажу

Соответствующий законопроект рассмотрят уже в мае.

Земельные участки, конфискованные у коррупционеров, выставят на продажу. До сих пор этому мешали юридические препятствия. Но, как выяснили «Известия», Госдума планирует снять их в ближайшее время.

Законопроект рассмотрят в мае. В правительстве и большинстве регионов инициативу уже одобрили.

По оценке Счетной палаты, сейчас реализовано не больше 8% бывшего имущества коррупционеров. Это при том, что суды изъяли у них около девяти тысяч объектов общей стоимостью больше 113 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель генерального директора парка «Патриот» Министерства обороны России Виталий Мелимук арестован по делу о взятке в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Задержанного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В декабре 2025 года государственный заказчик заключил контракт с ООО «Гермес» на проведение инженерно-технических и санитарных работ на территории парка «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Сумма контракта составила свыше 1,4 миллиарда рублей.

