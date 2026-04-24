Засмотрелся в телефон: пассажир московского метро упал с платформы на пути

Инцидент произошел непосредственно перед прибывавшим электропоездом.

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Пассажир столичного метрополитена, засмотревшись в телефон, упал с платформы на пути. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

«Инцидент произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена. На станции „Красносельская“ пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что благодаря профессионализму машиниста трагедии удалось избежать: поезд удалось остановить в опасной близости от мужчины.

Сотрудники станции помогли невнимательному пассажиру подняться на платформу и передали его в руки полицейских.

Мужчина был доставлен в отделение правоохранительных органов. Там с ним провели профилактическую беседу о правилах безопасности на территории метро, подчеркнув, что тормозной путь поезда может составлять десятки метров. А также рассказали о тех случаях, когда подобные инциденты заканчивались серьезными травмами или даже гибелью людей.

Пассажиру был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиров московского метрополитена могут оштрафовать на сумму до одной тысячи рублей за нахождение на станциях и в вагонах в пачкающей или имеющей резкий неприятный запах одежде. Подобные ограничения зафиксированы в официальных правилах пользования столичной подземкой.

Последние новости

15:00
Смертельная ошибка: названа возможная причина катастрофы в аэропорту Нью-Йорка
14:58
«Потрясающий профессионал»: Захарова призвала журналистов равняться на Пиманова
14:44
Во Львове сотрудники ТЦК насильно забрали жертву прямо из квартиры
14:39
Дренаж, ливневка или бункер: как спасти жилье от наводнения
14:31
«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной
14:20
Попавшая под лавину в Бурятии группа туристов не была зарегистрирована

Сейчас читают

Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео