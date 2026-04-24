В Петербурге состоялся парад пассажирских судов

Мероприятие приурочили к открытию туристического сезона.

В Петербурге официально открыли туристический сезон. В акватории Невы сегодня состоялось яркое шоу — парад пассажирских судов. Они прошли вдоль стен Петропавловской крепости — от Литейного до биржевого моста.

Зрители увидели обновленный речной флот. Современные скоростные катамараны, корабли для прогулок по каналам, а также двухпалубные теплоходы — узнаваемые речные трамвайчики, ставшие своеобразной визитной карточкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге стартовал сезон навигации. В этом году для жителей и гостей города будут действовать новые правила и ограничения. В частности, будут доступны не все маршруты, в некоторых местах движение катеров и лодок разрешено только в одну сторону.

До этого на Неве стартовал сезон разводки мостов. Дворцовый и Троицкий по традиции раскрыли свои пролеты первыми. При этом впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа. Суда начнет пропускать строящийся Большой Смоленский мост.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Убивает за сутки: врачи предупредили о распространении смертельной инфекции в России
18:13
Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище
18:07
Сын предпринимателей из Петербурга отдал мошенникам сейф с 55 миллионами рублей
18:00
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
17:58
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью
17:45
Секреты найма: почему работодатели скрывают размер зарплаты в объявлениях

Сейчас читают

«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Вышел четвертый сезон сериала «Извне»: что говорят критики и зрители о премьере

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео