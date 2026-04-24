Стартовал «Диктант Победы»: историческую грамотность проверяют даже на МКС

В кинопарке «Москино» площадкой для акции стали стали ступеньки декораций Рейхстага.

Акция «Диктант Победы» стартовала по всему миру

Миллионы людей по всему миру проверяют свою историческую грамотность. Стартовала акция «Диктант Победы».

В Херсонской области бойцы пишут прямо на передовой. Музей Победы в Москве превратили в огромную аудиторию. Перед стартом прошла торжественная церемония, где прозвучали песни военных лет. К участникам обратились космонавты Роскосмоса прямо с орбиты.

«Пока мы помним свое прошлое, заботимся о ветеранах ВОВ, сохраняем память об их подвиге, мы можем строить наше будущее», — сказал космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков.

Полное погружение в историю — на площадке «Москино». На ступенях Рейхстага, в кинопарке, который в точности повторяет здание Берлина 1945-го года, собрались десятки человек.

«Диктант Победы» уже состоялся на Дальнем Востоке. Ели нет возможности поучаствовать очно, то можно присоединиться к акции на официальном сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чаще всего у участников «Тотального диктанта» возникали трудности с написанием «не» со словами, а также «н» и «нн» в прилагательных и причастиях. Также в топ ошибок вошли прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, правописание словарных и устаревших слов. Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Убивает за сутки: врачи предупредили о распространении смертельной инфекции в России
18:13
Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище
18:07
Сын предпринимателей из Петербурга отдал мошенникам сейф с 55 миллионами рублей
18:00
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
17:58
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью
17:45
Секреты найма: почему работодатели скрывают размер зарплаты в объявлениях

Сейчас читают

«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Вышел четвертый сезон сериала «Извне»: что говорят критики и зрители о премьере

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео