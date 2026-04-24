Не только спектакли: какие мероприятия пройдут в театрах Москвы в конце апреля

|
Мария Гоманюк
На одной из экскурсий посетителям покажут закулисное пространство, познакомят с творческими профессиями, продемонстрируют костюмы и реквизит.

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В конце апреля в московских театрах пройдут творческие встречи, экскурсии и интерактивные программы для зрителей разного возраста. Мероприятия организованы при поддержке Департамента культуры Москвы. Об этом сообщил портал mos.ru.

В Мастерской Петра Фоменко 26 апреля состоится театральный квиз «Мастерская вопросов». На нем участникам смогут выполнить задания по истории театра, литературе и музыке. Ведущей выступит театровед Анастасия Сергеева.

В этот же день в Ведогонь-театре пройдет экскурсия для детей от семи лет. Посетителям покажут закулисное пространство, познакомят их с театральными профессиями и продемонстрируют костюмы и реквизит.

До 26 апреля в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой проходит арт-променад по выставке «Игра жестов», приуроченный к юбилею культурного учреждения. Его гости могут пройти по специальному маршруту через различные площадки, а также закулисные зоны, и увидеть работы современных художников. Среди творцов, которые представлены в театре, — Виктор Гоппе, Саша Фролова, Алексей Куклин и другие. Завершает программу звуковая инсталляция, созданная руководителем Центра электроакустической музыки Николаем Поповым.

В Московском театр Олега Табакова 28 апреля состоится творческая встреча с заслуженным артистом России, актером Евгением Миллером в рамках проекта «Удивительные встречи 2.0». На ней посетители смогут узнать о его профессиональном пути, работе над спектаклями и задать интересующие вопросы.

Билеты на все мероприятия доступны в сервисе «Мосбилет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
