Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось

Анастасия Антоненко
ВСУ почти две тысячи раз нарушили режим прекращения огня.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершилось.

Оно действовало с 16:00 по московскому времени 11 апреля до полуночи 12 апреля.

На этот период глава государства поручил российским войскам приостановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми к возможной провокации со стороны противника.

По словам генерал-майора милиции Татьяны Москальковой, такое решение российского лидера — знак гуманности и милосердия, которым могла последовать Украина, прекратив боевые действия в честь празднования православной Пасхи.

Такого же мнения придерживался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что годом ранее уже объявлялось пасхальное перемирие, и оно было нарушено ВСУ множество раз.

Однако по данным Министерства обороны России, украинская сторона нарушила режим прекращения огня около двух тысяч раз.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

С начала пасхального перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничье и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 12 апреля украинские силы трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области и пытались выдвинуться к ним в Сумской области и в районе села Каленики в Донецкой народной республике.

При этом российская армия выполнила поставленный приказ президента, приостановив все боевые действия на всех направлениях зоны СВО.

12 апр
Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
12 апр
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
12 апр
Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
12 апр
Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
12 апр
Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
12 апр
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
12 апр
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
12 апр
ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
12 апр
Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
12 апр
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
