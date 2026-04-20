«Вход без разрешения невозможен»: как Иран контролирует проход судов в Ормузском проливе

За проходом через участок следят катера КСИР.

Ситуация в Ормузском проливе сейчас напряженная. Поступают противоречивые сообщения — то о его открытии, то о возобновлении блокировки. В самом его сердце оказался корреспондент Насер Ашкери. В эксклюзивном материале специально для «Известий» он показал, что на самом деле сейчас происходит в главной нефтяной артерии мира.

Мы находимся в самом сердце Ормузского пролива — между островами Ларак и Кешм. Здесь якобы существует морская блокада Ирана со стороны Оманского моря. Но судя по тому, что мы наблюдаем, — международные суда спокойно пересекают пролив. А ночью мы видели проход китайских нефтяных танкеров.

Безопасность в проливе обеспечивают скоростные катера Корпуса стражей исламской революции. Они патрулируют акваторию под национальным иранским флагом — вот, прямо сейчас один направляется в сторону острова Ларак. Нам удалось побеседовать с одним из сотрудников службы безопасности. Из соображений секретности его лицо скрыто.

«Ормузский пролив остается безопасным, несмотря ни на что. За моей спиной многочисленные иностранные суда и нефтяные танкеры. Без разрешения со стороны Исламской Республики права на проход они не имеют. А это иностранный нефтяной танкер, который пытался пройти через пролив и не обращал внимания на предупреждения КСИР. Ему пришлось остановиться», — сказал сотрудник безопасности.

«Вот еще одно судно, которому пришлось остановиться в Ормузском проливе. А это — иностранный сухогруз, он попал в такую же ситуацию. С учетом систем наблюдения, которыми располагает здесь Иран — вход в пролив без ведома и разрешения Тегерана в принципе невозможен», — отметил Ашкери.

Между островами Ларак и Кешм примерно двадцать морских миль. Водный путь между ними — это маршрут, который КСИР определил как ключевой для всех судов в Персидском заливе. Сейчас это самый безопасный коридор, если вы хотите спокойно пересечь Ормузский пролив.

20 апр
«Эскалационная лестница»: что будет с переговорами после атаки США на иранское судно
20 апр
Грузовые суда начали пересекать Ормузский пролив через маршрут у острова Ларк
20 апр
Блокада или блеф: что происходит в Ормузском проливе
20 апр
Нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке
20 апр
Иран заявил об атаке на корабли США дронами после задержания судна
19 апр
Новая эпоха мировых войн: расклад сил на Ближнем Востоке и роль Китая
18 апр
Иран закрыл Ормузский пролив до снятия американской блокады
18 апр
Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом
17 апр
Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
17 апр
Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
