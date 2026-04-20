«Вход без разрешения невозможен»: как Иран контролирует проход судов в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе сейчас напряженная. Поступают противоречивые сообщения — то о его открытии, то о возобновлении блокировки. В самом его сердце оказался корреспондент Насер Ашкери. В эксклюзивном материале специально для «Известий» он показал, что на самом деле сейчас происходит в главной нефтяной артерии мира.

Мы находимся в самом сердце Ормузского пролива — между островами Ларак и Кешм. Здесь якобы существует морская блокада Ирана со стороны Оманского моря. Но судя по тому, что мы наблюдаем, — международные суда спокойно пересекают пролив. А ночью мы видели проход китайских нефтяных танкеров.

Безопасность в проливе обеспечивают скоростные катера Корпуса стражей исламской революции. Они патрулируют акваторию под национальным иранским флагом — вот, прямо сейчас один направляется в сторону острова Ларак. Нам удалось побеседовать с одним из сотрудников службы безопасности. Из соображений секретности его лицо скрыто.

«Ормузский пролив остается безопасным, несмотря ни на что. За моей спиной многочисленные иностранные суда и нефтяные танкеры. Без разрешения со стороны Исламской Республики права на проход они не имеют. А это иностранный нефтяной танкер, который пытался пройти через пролив и не обращал внимания на предупреждения КСИР. Ему пришлось остановиться», — сказал сотрудник безопасности.

«Вот еще одно судно, которому пришлось остановиться в Ормузском проливе. А это — иностранный сухогруз, он попал в такую же ситуацию. С учетом систем наблюдения, которыми располагает здесь Иран — вход в пролив без ведома и разрешения Тегерана в принципе невозможен», — отметил Ашкери.

Между островами Ларак и Кешм примерно двадцать морских миль. Водный путь между ними — это маршрут, который КСИР определил как ключевой для всех судов в Персидском заливе. Сейчас это самый безопасный коридор, если вы хотите спокойно пересечь Ормузский пролив.

