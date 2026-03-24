Число участников митингов в поддержку КСИР в Иране растет

Жители городов выходят на масштабные акции.

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Несмотря на попытки Вашингтона создать видимость переговорного процесса, в Иране разрастаются митинги против американо-израильской агрессии. Появляются кадры масштабных акций. За последние дни число участников заметно увеличилось.

На улицы городов вышли жители, которые поддерживают иранскую армию и Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также требуют продолжить военное сопротивление и дать ответ на массированные обстрелы иранских городов.

Эксперты предупреждают: ответный удар Ирана может вывести из строя энергосистему стран Персидского залива, что грозит не только экономическим коллапсом, но и масштабным гуманитарным кризисом. На фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана стороны обмениваются заявлениями о переговорах и угрозами.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «точек согласия» с Тегераном, включая вопрос о ядерном оружии, и сообщил, что переговоры по телефону провели его спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер. Однако в иранском МИД опровергли факт каких-либо переговоров и уступок, а спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф назвал сообщения фейком, направленным на манипуляцию рынками.

