Труд без вреда: как работать на даче и не получить травму

Многие россияне считают, что давно привыкли к летним физическим нагрузкам, однако статистика показывает иное.

Многие россияне считают, что уже давно привыкли к физическим нагрузкам на даче, однако статистика травм показывает иное. Как правильно подготовиться к сезону, изданию Газета.ру рассказал врач-ортопед Рашид Саидов.

В первую очередь важно помнить, что организм не любит ничего делать резко. Поэтому лучше всего готовится к активному лету на протяжении всего остального года. А именно: быть физически активным и правильно питаться.

«Резко врываясь в дачный сезон, особенно если вы к нему не подготовились, можно получить значительное переутомление или даже травмы, от которых придется долго восстанавливаться. Именно от них важно защитить себя в первую очередь. Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно и обязательно делайте перерывы в работе», — порекомендовал Саидов.

По словам врача, стахановские темпы решают много задач, но еще они могут создать много новых проблем. Во-первых, со здоровьем. Во-вторых, с эффективностью — если перетрудиться сегодня, завтра захочется только лежать. Так что нагрузка должна быть поэтапной.

«Перед тем, как взяться за лопату и вскапывать грядки, лучше сделать разминку, потянуть мышцы, чтобы не чувствовать боль после окончания нагрузки», — посоветовал ортопед.

От растяжений, вывихов и микротравм, а также боли в спине и запястьях защитят корсет для спины, ортезы на запястья и коленные суставы. Никто не запрещает взять их с собой на дачу.

«Если вам нужно перенести тяжести, делайте это по частям или используйте специальные приспособления. Резкое поднятие тяжелых вещей может привести к травме спины и запястий. Будьте внимательны и осторожны, чтобы дачный труд не привел в больницу», — предостерег специалист.

В заключение Саидов призвал обезопасить себя от жары. Во-первых, не стоит слишком активно работать в огороде с 12 до 16 часов — это грозит тепловым ударом. Во-вторых, не нужно тепло одеваться — пусть одежда будет легкой. В-третьих, пейте больше воды.

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