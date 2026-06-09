В Госдуме развеяли миф о «правиле трех дней» при пропаже детей

Депутат Леонов: правила трех дней при пропаже детей не существует

Родителям необходимо звонить в службу спасения немедленно после исчезновения ребенка, поскольку никакого «правила трех дней» в законодательстве не существует. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Олег Леонов.

«Первым делом звоним в 112. Неважно, сколько времени прошло — правила трех дней не существует. Заявление в полиции обязаны принять, даже если ребенок потерялся пять минут назад», — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что летом дети чаще остаются без постоянного надзора взрослых — гуляют в парках, посещают торговые центры, уезжают в лагеря, поэтому критически важно не только знать алгоритм действий в экстренной ситуации, но и заранее позаботиться о средствах связи.

Леонов посоветовал не отбирать у ребенка смартфон, даже если есть тревога из-за чрезмерного увлечения играми или соцсетями. Вместо этого он рекомендовал установить приложения родительского контроля — они ограничат экранное время, но сохранят возможность выйти на связь.

Современный телефон, по мнению депутата, давно заменил отдельные трекеры и маячки — он позволяет определить геолокацию и в любой момент убедиться, что с ребенком все в порядке.

Подать заявление о пропаже, напомнил Леонов, может не только родственник, но и любой ставший свидетелем человек — сотрудники полиции обязаны его принять.

«Время играет огромную роль. Чем быстрее начнутся поиски, тем быстрее ребенок будет найден живым и все закончится хорошо», — заключил он

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