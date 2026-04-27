«Мы на него равнялись»: Виктор Дробыш приехал проститься с Алексеем Пимановым

Виктор Дробыш: мы равнялись на Алексея Пиманова

Журналист Алексей Пиманов был настоящим мужчиной, его смерть — огромная утрата. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал заслуженный артист РФ Виктор Дробыш, продюсер и композитор Виктор Дробыш на прощании с главой медиахолдинга «Красная звезда».

«Большой человек, настоящий мужчина. Человек, на которого мы все равнялись. Мне посчастливилось с ним работать», — сказал Дробыш.

Продюсер добавил, что Алексея Пиманова буделт очень не хватать.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. На следующий день у здания редакции телеканала «Звезда» появился мемориал, куда сотрудники и поклонники приносят цветы и оставляют памятные записки.

Пиманов на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда».

Телеведущий родился 9 февраля 1962 года в Москве. Профессиональный путь начал в 1986 году в качестве видеоинженера, затем работал оператором в Телецентре. В 1996 году занял пост генерального директора телекомпании «Останкино».

