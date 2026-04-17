Ида Галич: любовь к детям проявляется в ответственности

Телеведущая и блогер Ида Галич считает, что чувства к ребенку проявляются не только в ласке, но и в ответственности за ними. О том, каково быть мамой, она поделилась в интервью 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Самое главное в материнстве — это любовь к своим детям. Но любовь — это не всегда про то, что ты гладишь ребенка по головке. Это еще про ответственность. Ты получила ребенка, и ты должна помочь ему себя воспитать. И к собственным примерам тоже. Это всегда про самодисциплину и правила в доме», — сказала звезда.

Блогер призналась, что на фоне других медийных личностей она является строгой мамой. По ее словам, в ее семье действуют определенные ограничения в виде правил пользования мобильными телефонами или режима доступа к видеоиграм. Есть и практика совместного времяпровождения.

«Вечером мы занимаемся книгами, принимаем ванну, читаем. Я слежу за тем, чтобы ребенок употреблял какой-то определенный контент. Завтракать и обедать стараемся тоже вместе. То есть, у нас есть какие-то правила», — подчеркнула Галич.

Телеведущая также отметила, что стала реже появляться на светских мероприятиях, поскольку «все больше живет дома». Ида добавила, что уделяет досугу с детьми много времени и уже не представляет свою жизнь без них.

Галич не стала называть себя идеальной мамой и отметила не стремится к этому статусу. Она пояснила, что воспитание детей — процесс непростой, но приносит удовольствие.

Говоря о будущем, звезда не исключила, что через несколько лет родит еще одного. Она также мечтает иметь пятерых детей. Этот вопрос Ида уже обсуждала со своим будущим мужем Олегом.

«У меня два маленьких прекрасных отпрыска. Я уже уговаривала Олега на еще одного, но он говорит, что я с ума сошла на гормонах. Он, возможно, прав. Через два-три года точно пойду еще за одним. У нас трое детей, но я бы хотела четыре-пять. Вообще, любимое число — это пять. Пять детей — это супер», — сказала Галич.

Ранее блогер рассказала о конфликте с бывшим фигуристом, постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. Звезда готовилась к съемкам популярной передачи, однако после ссоры с ним отказалась выступать.

