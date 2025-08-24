Зеленский приезжал на встречу с Трампом в США в черном костюме с задней шлицей

Чем же все-таки запомнится этот «евроутренник» в Белом доме? Задней шлицей. Еще и звучит так… По-европейски.

Шлица — это разрез на пиджаке, пальто или юбке. Сперва это был разрез на мундире, чтобы было удобнее на лошадь садиться. Казалось бы, при чем тут президент США Дональд Трамп? Так ведь это его шлицей своей глава киевского режима Владимир Зеленский пытался удивить.

Специально к этому приему Зеленскому пошили новый костюм — со шлицей. Как объяснил его дизайнер, таким образом он пытался «смягчить» образ заказчика, придать ему «гражданские черты».

Более того, если присмотреться, костюм Зеленского постоянно дорабатывают, чтобы он выглядел все более и более по-человечески.

Вот хронология. В марте его отругали за спортивный костюм в Белом доме. Уже в апреле Зеленский был в черном костюме на похоронах Папы Римского и во время мимолетной встречи «на троих». Но тот пиджак выглядел каким-то мешковатым и квадратным.

К поездке в Великобританию, в июне, на прием к королю Карлу III, пиджачок укоротили, но выглядел он по-прежнему мешковато. Однако, пока они летели из Лондона в Брюссель на саммит НАТО, как будто в самолете был портной, потому что костюм уже выглядел более подогнанным по фигуре. Опять же — все ради нескольких минут общения с Трампом.

И вот что мы видим — дизайнер не спит, дизайнер работает. Он добавил заднюю шлицу, чтобы костюм еще лучше сидел. То есть с экрана годами Зеленский рисует образ простого парня в футболке и милитари-брюках. Не снимает их ни в церкви, ни в Конгрессе, а оказывается — все это блеф и пиар.

Над образом работают стилисты и дизайнеры, которые ночами не спят и думают, как лучше их заказчику — может, разрез сделать или лацканы пиджачка закруглить. Но все равно — все у них получается как-то через эту заднюю шлицу…

