Три человека погибли в результате удара дрона ВСУ по Брянской области
Семьям жертв окажут всю необходимую медицинскую помощь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на своей странице в мессенджере МАКС.
«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле… вблизи поселка Селище Почепского района», — написал Егор Ковальчук в личном блоге.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую материальную помощь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области погибли три человека. Пострадали несколько жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Также известно о трех раненых, включая годовалого ребенка. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
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