Три человека погибли в результате удара дрона ВСУ по Брянской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

Семьям жертв окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Дрон ВСУ атаковал поле в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на своей странице в мессенджере МАКС.

«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле… вблизи поселка Селище Почепского района», — написал Егор Ковальчук в личном блоге.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую материальную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области погибли три человека. Пострадали несколько жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Также известно о трех раненых, включая годовалого ребенка. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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