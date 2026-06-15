В Одессе произошла самоликвидация новейших ракетных систем «Фламинго» производства Украины. При попытке запуска по территории нашей страны уничтожены две установки.

Боеприпасы сдетонировали прямо на стартовых площадках. Все произошло на одной из улиц среди жилой застройки. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и сильном пожаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим готовится к потере главного укрепрайона в регионе — Славянско-Краматорской агломерации. Быстрое продвижение российских войск вынудило противника начать эвакуацию оттуда основных предприятий. Из Краматорска вывезли завод тяжелого станкостроения и почти 4 тысячи его работников, готовится экстренная переброска заводов по ремонту военной техники и выпуску стволов для артиллерии.

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