Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль потребовал от США и Израиля обозначить сроки, в которые они планируют достичь поставленные цели в конфликте с Ираном. Дипломант заявил об этом во время общения с журналистами. Эта беседа опубликована на сайте Еврокомиссии.

Он призвал Вашингтон и Тель-Авив четко обозначить сроки: когда они «посчитают военные цели своей интервенции достигнутыми». Вадефуль потребовал ясности в этом вопросе. О чем, по его словам, он уже проинформировал главу МИД Израиля Гидеона Саара и госсекретаря США Марко Рубио.

Дипломант также отметил, что вернулся из поездки по странам региона. Он побывал на Кипре, в Израиле, Турции, Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Там повсюду сохраняется глубокий шок от того, что Иран атакует эти страны, которые до сих пор никак не участвовали в военных действиях США и Израиля. Желание моих собеседников заключается в деэскалации и конкретных шагах к дипломатическому решению», — отметил глава немецкого ведомства.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока.

МИД России осудил действия Соединенных Шатов и Израиля и призвал к мирному урегулированию конфликта в этом регионе.

