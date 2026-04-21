«Под наблюдением»: стало известно состояние россиянина, пострадавшего при стрельбе в Мексике

Александра Якимчук
Александра Якимчук 83 0

Инцидент произошел на смотровой площадке пирамиды Луны в археологической зоне Теотиуакан, в штате Мехико.

Состояние россиянина, пострадавшего при стрельбе в Мексике

Фото: Reuters/Raquel Cunha

Expres: россиянина ранили в бедренную кость при стрельбе у пирамид в Мексике

Россиянин, пострадавший во время стрельбы в Мексике, получил ранение в бедро. Об этом сообщило издание Expres со ссылкой на местных властей.

По данным СМИ, мужчину зовут Майколь Мишель Миктросил, ему 32 года. Его госпитализировали с травмой бедренной кости. Повреждения внутренних органов у пострадавшего не диагностированы.

Эту информацию подтвердили ТАСС в консульском отделе посольства России в Мехико.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как стабильное. Угроз жизни нет», — пояснили в консульстве.

Известно, что россиянину назначили прием антибиотиков, чтобы избежать инфекции. Если не появится осложнений, мужчину выпишут уже в ближайшие дни.

Неизвестный открыл стрельбу 20 апреля на смотровой площадке пирамиды Луны в археологической зоне Теотиуакан в штате Мехико.

В результате произошедшего погибла туристка из Канады. Ранения получили 13 человек из разных стран: Колумбии, Бразилии, Канады и США. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Шестилетний мальчик из Колумбии получил два огнестрельных ранения в правую большеберцовую и малоберцовую кости. Также пострадала 13-летняя девочка из Бразилии.

Напавший после случившегося покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество погибших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до семи человек. Мужчина открыл огонь по случайным прохожим 18 апреля. Перед этим он поссорился с соседом и убил его.

