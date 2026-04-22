Солдату ЦАХАЛ грозит арест за повреждение статуи Христа в Ливане

Мария Гоманюк

Еще шесть израильских военных, которые находились рядом и не вмешались, получат разъяснения по ситуации.

Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что солдат, повредивший статую Иисуса Христа на юге Ливана, будет наказан. Ему и еще одному солдату, который зафиксировал произошедшее на фото, грозит до 30 суток военного ареста. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В армии уточнили, что оба военнослужащих отстранены от выполнения боевых задач. Еще шесть военных, которые находились рядом и не вмешались, получат разъяснения по ситуации.

По итогам проверки в ЦАХАЛ заявили, что действия солдат противоречат приказам и ценностям армии. В ведомстве выразили сожаление в связи с произошедшим и подчеркнули, что военные операции Израиля в Ливане направлены против вооруженных группировок, в числе которых «Хезболла», а не против мирного населения.

До этого ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил о повреждении статуи Иисуса Христа. Израильская сторона подтвердила подлинность снимков и начала расследование.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал действия солдата недопустимыми и выступил за строгое наказание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также осудил произошедшее.

