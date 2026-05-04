США выведут суда из заблокированного Ормузского пролива

Мурад Устаров
Корабли прибыли из разных стран мира и не связаны с происходящим в регионе.

США обеспечат вывод судов, застрявших из-за блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава государства отметил, что операция начнется утром 4 мая. Решение связано с обеспокоенностью судьбой членов экипажей. Он подчеркнул, что многие корабли столкнулись с истощением запасов продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей.

«Я поручил своим представителям сообщить, что мы приложим все усилия, чтобы безопасно вывести корабли и экипажи из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства», — написал Трамп.

Президент также заявил, что заблокированные суда прибыли из разных стран мира и не связаны с происходящим на Ближнем Востоке. Он пояснил, что это жест доброй воли со стороны США, государств региона и Ирана.

«Если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству, то, к сожалению, на это вмешательство придется отвечать применением силы», — добавил Трамп.

Ранее американский лидер выразил недовольство предложением Тегерана трехэтапным завершением конфликта. При этом

