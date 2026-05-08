ВСУ атаковали промышленные объекты в Пермском крае

Дарья Бруданова Журналист

Информация о пострадавших не поступала.

Атака беспилотников на регионы России

ВСУ 8 мая атаковали промышленные объекты Перми

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали промышленные площадки Пермского края. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников», — написал Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет.

Глава региона уточнил, что в Пермском крае продолжает действовать режим «беспилотной опасности». Дмитрий Махонин призвал граждан сохранять спокойствие, а в случае возникновения опасности направляться в укрытие.

С 2022 года ВСУ регулярно предпринимают попытки атак по российской территории. Для нанесения ударов противник используют различные виды вооружений, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты различного типа.

