ВСУ атаковали промышленные объекты в Пермском крае

Информация о пострадавших не поступала.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
ВСУ 8 мая атаковали промышленные объекты Перми
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали промышленные площадки Пермского края. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников», — написал Дмитрий Махонин.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет.
Глава региона уточнил, что в Пермском крае продолжает действовать режим «беспилотной опасности». Дмитрий Махонин призвал граждан сохранять спокойствие, а в случае возникновения опасности направляться в укрытие.
С 2022 года ВСУ регулярно предпринимают попытки атак по российской территории. Для нанесения ударов противник используют различные виды вооружений, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты различного типа.
