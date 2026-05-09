В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 72 0

В небе над Сухумом пролетели вертолеты с государственными флагами страны и Советского Союза.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

В Сухуме прошел Парад Победы с участием военной техники и авиации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Абхазия.

В небе над столицей Абхазии пролетели вертолеты с государственными флагами Абхазии и Советского Союза.

По площади также прошли военные автомобили. В параде приняли участие бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы на специальных транспортных средствах, а также расчеты с танковыми пулеметами.

Кроме того, в торжественном шествии были задействованы авиационная эскадрилья беспилотников, минометная батарея артиллерийских расчетов, зенитные установки, гаубичная батарея и батарея противотанкового дивизиона.

Также по площади прошли установки «Град» и колонна бронетранспортеров седьмой российской военной базы, расположенной в Абхазии.

После пролета вертолетов над Сухумом появились два самолета Aero L-39 Albatros Вооруженных сил Абхазии. Они прошли над площадью в рамках воздушной части парада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики прошли праздничные мероприятия к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

У мемориала активисты «Молодой Республики» и «Молодой гвардии Единой России» развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составляет 65 на 35 метров.

Во время церемонии глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам и военнослужащим Вооруженных сил России золотые медали Героя ДНР. После этого в храме прошла панихида по погибшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
9 мая
«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
9 мая
Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
9 мая
От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
9 мая
«Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая
9 мая
Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы
9 мая
«С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда
9 мая
Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге
9 мая
Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Ушаков рассказал, возобновятся ли переговоры с Украиной
15:10
Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
15:10
«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
15:03
Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
15:02
От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
14:58
«Это история»: Герой России о Параде, встрече с Путиным и ветеранами ВОВ

Сейчас читают

Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео