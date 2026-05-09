Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Дарья Бруданова

Андрей Белоусов подчеркнул, что несгибаемая сила духа фронтовиков всегда будет примером истинной, беззаветной любви к Отчизне.

Андрей Белоусов поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Об этом сообщило Минобороны в своем канале в мессенджере в МАКС.

Андрей Белоусов отметил, что 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа. Глава ведомства напомнил, что россияне свято чтят память о жертвах Великой Отечественной войны.

«Преклоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто на фронте и в тылу ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость Родины, подарил радость мирной жизни. Их самоотверженность и несгибаемая сила духа всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Отчизне», — сказано в поздравлении Андрея Белоусова.

Также министр обороны РФ добавил, что сегодня наследники победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции (СВО). Как отметил Белоусов, они мужественно сражаются с неонацизмом, а также надежно стоят на защите своей Родины.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил, что сегодня участники СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается НАТО.

