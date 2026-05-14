Инфаркты можно остановить едой: диетолог назвал главную ошибку россиян

Дарья Орлова
По словам специалиста, проблемы с рационом напрямую связаны с ростом ожирения и опасных заболеваний.

Диетолог Тутельян: неправильное питание является причиной серьезных заболеваний

Неправильное питание остается одной из ключевых причин серьезных заболеваний у россиян. Об этом на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, грамотно выстроенный рацион способен существенно снизить риск тяжелых последствий для здоровья.

«30–50% причин заболеваний — это нарушения питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — отметил специалист.

Тутельян пояснил, что одной из главных проблем остается чрезмерное потребление сахара и насыщенных жиров. Как утверждает эксперт, сахара россияне употребляют почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — примерно в два раза больше рекомендуемых показателей.

Избыточная калорийность питания напрямую влияет на рост числа людей с лишним весом. Сейчас повышенную массу тела имеют более половины россиян, а ожирением страдают около четверти населения страны.

Кроме того, специалисты фиксируют у многих жителей дефицит витаминов, минералов и других важных микроэлементов.

