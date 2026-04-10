ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху

Православный праздник вошел в четверку самых значимых торжеств после Нового года, Дня Победы и 8 Марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Большинство граждан России собираются отмечать православную Пасху в 2026 году. Об этом 10 апреля сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

Среди тех, кто сядет за праздничный стол, чаще встречаются православные, женщины, люди старшего возраста, жители небольших городов и россияне с высокими доходами.

«Большинство наших сограждан (семь из десяти) собираются праздновать Пасху», — говорится в материале.

Пасха занимает четвертое место по значимости для жителей страны, уступая только Новому году, Дню Победы и Международному женскому дню. Самым православным округом оказался Сибирский, наименее — Северо-Кавказский.

Исследователи отмечают, что праздник все больше воспринимается как культурное и семейное событие. Крашеные яйца, куличи и застолье остаются главными традициями, тогда как посещение храма и освящение ушли на второй план. Строгость соблюдения Великого поста оценивается всего в 14 пунктов из 100, хотя с возрастом этот показатель растет до 21.

10 апр
Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя нести на освящение в храм на Пасху
10 апр
Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для прихожан
10 апр
Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
9 апр
Выпил — удар по поджелудочной, закусил — риск камней: как правильно выйти из поста
9 апр
Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных
9 апр
Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ
9 апр
Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу
9 апр
За снятие шелухи с лука в магазине могут оштрафовать: предупреждение юриста
9 апр
Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор
9 апр
Душ смоет все грехи? Как правильно мыться в Чистый четверг 9 апреля 2026 года
Последние новости

10:52
Танцуют все: в Петербурге открылся 25-й сезон Международного фестиваля балета Dance Open
10:45
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
10:33
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
10:25
Лежат мертвым грузом: почему монеты нельзя быстро вывести из экономики
10:17
«Решают без хозяев»: в Финляндии у украинских беженцев забирают и усыпляют питомцев
10:12
Террористические методы: ЦАХАЛ продолжает наносить мощные удары по Ливану

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео