Сколько нужно на самом деле? Развеян популярный миф о количестве шагов в день

LADbible: миф о пользе десяти тысяч шагов для похудения был развеян

Общепринятое убеждение о необходимости проходить десять тысяч шагов ежедневно для подержания здоровья и хорошей формы признано мифом. Об этом сообщило LADbible.

Новое исследование, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, показало, что реальная цифра, помогающая удерживать вес, составляет около 8 500 шагов.

Специалисты из Италии и Ливана проанализировали данные почти двух тысяч пациентов, участвовавших в программах изменения образа жизни. Они выяснили, что именно этот показатель является критически важным для предотвращения увелечения веса.

При этом выяснилось, что само по себе увеличение количества шагов на этапе активного сброса веса не гарантирует более быстрых результатов, если не соблюдаются другие условия диеты.

Профессор Марван Эль Гхош подчеркнул, что главная сложность в борьбе с ожирением заключается не в похудении, а в сохранении достигнутого результата.

«Около 80% людей с избыточным весом или ожирением, которые изначально теряют вес, имеют тенденцию возвращать часть или все килограммы обратно в течение трех-пяти лет», — отметил он.

Исследователи сравнили группу, следовавшую рекомендациям по активности, с контрольной группой, которая худела самостоятельно. Те, кто довел свой показатель до 8 454 шагов в день к концу фазы похудения, показали лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

«Участников всегда следует поощрять увеличивать количество шагов примерно до 8 500 в день во время фазы снижения веса и поддерживать этот уровень физической активности во время фазы поддержания, чтобы помочь им предотвратить повторный набор веса», — отметил специалист.

Важным выводом работы стало то, что простая ходьба — это доступная и легкая стратегия, не требующая изнурительных тренировок «через силу» ради красивой цифры на фитнес-браслете.

Многие люди часто пытаются «доходить» недостающие шаги по комнате перед сном, чтобы закрыть цель в десять тысяч. Однако теперь ученые подтвердили, что в таких усилиях нет необходимости.

При этом, поддержание планки в 8 500 шагов является эффективным инструментом и для стабилизации метаболических процессов после завершения диеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.