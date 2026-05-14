Экс-редактора «Эхо Москвы» оштрафовали за связь с нежелательной организацией

Александра Якимчук

Фото: Джапаридзе Михаил/ТАСС

Суд заочно оштрафовал бывшего главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* за участие в деятельности организации, признанной в России нежелательной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Черемушкинский суд Москвы заочно признал виновным бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в том, что он принимал участие в деятельности «Радио Эхо»**, вещающее в Германии. Эта организация была признана нежелательной в России в июле 2025 года.

В качестве наказания ему был назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

Сам журналист на заседании суда не присутствовал. Его адвокат уточнил, что Венедиктов не был должным образом уведомлен и не нарушал российское законодательство.

«Живой гвоздь» (подкаст, созданный командой журналистов закрытой радиостанции «Эхо Москвы». — Прим. ред.) не относится к нежелательным организациям. <…> Запись была размещена без его согласия. Запись на данный момент удалена, мы не можем ее верифицировать», — отметил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главного редактора телеканала «Дождь»*** заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ

** — организация признана нежелательной в РФ

*** — организация внесена в спискок иностранных агентов и признана нежелательной в РФ

