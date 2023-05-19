Эдварду Билу предстоит выплатить свыше 300 тысяч рублей на лечение пострадавшей в ДТП

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Суд взыскал с Эдварда Била почти 303 тысячи рублей на лечение потерпевшей в ДТП

Эдварду Билу предстоит выплатить свыше 300 тысяч рублей на лечение пострадавшей в ДТП

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Хоть блогер уже вышел на свободу, за ошибки расплачиваться нужно до сих пор.

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль — Прим. ред.) должен выплатить свыше 302 тысячи рублей в качестве компенсации за лечение пострадавшей в устроенном им ДТП в столице. Такую сумму взыскал с него Люблинский суд Москвы.

«Суд удовлетворил иск Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и взыскал с Била 302 тысячи 642 рубля 37 копеек, а также госпошлину в сумме более 6 тыс. рублей», — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Как отметили представители защиты интернет-мыслителя, медицинская помощь потерпевшим была частично оплачена из средств фонда медстрахования. После этого он взыскал потраченные деньги с Эдварда Била.

Речь идет о дорожном происшествии в апреле 2021 года. Бил мчался на иномарке с огромной скоростью и выехал на встречную полосу. На дороге мужчина столкнулся с другой иномаркой, за рулем которой была сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. В итоге женщина получила серьезные травмы. Блогер раскаялся в содеянном, договорился с пострадавшей и выплатил ей весь причиненный ущерб.

Била приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В счет срока правонарушителю также засчитали домашний арест. Блогер освободился из колонии в ноябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдварду Билу грозит новое дело по статье о дискредитации российской армии.

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