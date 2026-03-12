Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция Бахрейна носит предвзятый и односторонний характер. Об этом он сказал 11 марта в ходе заседания совета.

«К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи», — подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что российская сторона предлагала авторам документа включить осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако это предложение было проигнорировано.

По мнению Небензи, такой подход не способствует мирному урегулированию, а лишь усугубляет противоречия между ключевыми игроками в регионе и поощряет продолжение агрессии против Тегерана.

Ранее, 28 февраля, Небензя предупреждал, что действия США и Израиля в отношении Ирана уже привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке и рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой.

В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к миру, но потребовал от Вашингтона признания прав Тегерана, репараций и гарантий ненападения.

