Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней

Постпред РФ раскритиковал документ за игнорирование причинно-следственных связей.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция Бахрейна носит предвзятый и односторонний характер. Об этом он сказал 11 марта в ходе заседания совета.
«К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи», — подчеркнул дипломат.
Он также сообщил, что российская сторона предлагала авторам документа включить осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако это предложение было проигнорировано.
По мнению Небензи, такой подход не способствует мирному урегулированию, а лишь усугубляет противоречия между ключевыми игроками в регионе и поощряет продолжение агрессии против Тегерана.
Ранее, 28 февраля, Небензя предупреждал, что действия США и Израиля в отношении Ирана уже привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке и рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой.
В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к миру, но потребовал от Вашингтона признания прав Тегерана, репараций и гарантий ненападения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались
- 12 мар
- Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
- 12 мар
- Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
- 11 мар
- «В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
- 11 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 11 марта
- 11 мар
- Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
- 11 мар
- В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
- 11 мар
- Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
- 11 мар
- «Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
- 11 мар
- В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
Читайте также
65%
Нашли ошибку?