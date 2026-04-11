В Москве отреставрируют доходный дом ямщика Василия Ширяева

|
Лилия Килячкова
Историческое здание XIX века наконец получило шанс на полноценное восстановление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве стартовали работы по восстановлению фасадов и крыши доходного дома ямщика Василия Ширяева, расположенного на Вековой улице. Объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения и входит в историческую застройку Рогожской слободы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что доходный дом является образцом деревянного зодчества XIX века и был построен в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым.

По его словам, здание выполнено в стиле эклектики и сохранилось в составе исторической застройки Рогожской слободы, а его фасады украшены профилированными наличниками, пилястрами с плетеным узором и резными карнизами.

«Долгое время здание находилось в неудовлетворительном состоянии, и, несмотря на решения суда в пользу Мосгорнаследия, предыдущим собственником работы не проводились. Недавно у объекта появился новый владелец, и сейчас специалисты приступили к противоаварийным работам на кровле исторического дома и расчистке интерьеров», — рассказал Емельянов.

На первом этапе специалисты займутся приведением в порядок кровли. Затем планируется очистка и реставрация белокаменного цоколя, а также восстановление кирпичных стен первого этажа. Кроме того, будет воссоздано штукатурное покрытие и декоративные архитектурные элементы.

Особое внимание уделят деревянным конструкциям: часть деталей восстановят в мастерских, а фасад второго этажа отреставрируют на месте с восстановлением порядовки, имитирующей руст, и окрасят в исторический цвет. Также проект включает работы внутри помещений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

